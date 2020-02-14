Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трёхкратный чемпион мира по биатлону и призёр Олимпиады 2010 года Максим Чудов попытался объяснить неудачи сборной России, спортсмены которой уже 28 гонок не берут медали. При этом он выразил уверенность, что ситуация скоро изменится.

Сложно сказать, что происходит. Но если 28 гонок подряд такое происходит, то, наверное, в подготовке есть какие-то сложности. Опять-таки, мы не знаем, по какому плану они работают и какие задачи...