Трёхкратный чемпион мира и бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал итоги женского спринта на чемпионате мира в Италии. По его словам, Ирина Старых оказалась не готова к турниру, а Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая 21-ой, имела шансы на медаль.
Тренеры не враги себе, они не выставят спортсмена, если чувствуют, что он не готов. В случае с Ирой Старых ожидания не оправдались, она не в форме. А вот Катя Юрлова пробежала неплохо. До медали не хватило около сорока секунд, ходом уступила лидеру меньше минуты, и вот они — три её промаха, — отметил Ростовцев в эфире «Матч ТВ».
Причина неудач российских спортсменов, по мнению чемпиона мира, кроется в непростой ситуации в Союзе биатлонистов России (СБР).
Если выделять какую-то одну причину таких результатов, остановился бы на ситуации в СБР. Именно она определяет и тренерскую работу, и селекцию. А спортсмены у нас талантливые, — добавил Ростовцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказал в общении корреспонденту NEWS.ru Александру Круглову на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве (Италия). По словам известного биатлонного обозревателя, который в своих материалах временами выступает со справедливой критикой в адрес сборной страны, руководства Союза биатлонистов России (СБР) и Хованцева, претензии главного тренера ему абсолютно понятны.