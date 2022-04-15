Россию могут лишить права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию

Россия может лишиться права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2022/23. Международный союз конькобежцев (ISU) пойдёт на такой шаг, если получит одобрение от национальных федераций других стран. Об этом говорится в письме междунароной организации, с которым ознакомился ТАСС.

Гран-при стартует 21 октября 2022 года этапом в США. Российский этап запланирован на 25-27 ноября. До 18 апреля национальные федерации должны дать ответ по вопросу проведения Гран-при России.

Также ISU постановил регламентировать понятие «защитных мер», которое позволяет приостанавливать членство нацфедераций. Если эта идея будет реализована, Россия и Белоруссия лишатся возможности проводить международные соревнования.

ISU постановила отстранить российских фигуристов от международных соревнований 1 марта текущего года. В этой связи спортсмены были вынуждены пропустить чемпионат мира во Франции.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям спорта не допускать российских спортсменов до международных турниров в связи с ситуацией на Украине. Большинство федераций с рекомендацией согласились.

Ранее Всемирная ассоциация олимпийцев (WAO) выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В заявлении говорится, что решение об участии в том или ином соревновании должно приниматься каждым спортсменом лично. Также в WAO отметили, что отстранение россиян противоречит принципам Олимпийской хартии.