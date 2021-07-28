Россиянки завоевали серебро Олимпиады в академической гребле в двойках

Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Первыми финиш с результатом 6 минут 50,19 секунды пересекли Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер из Новой Зеландии. Россиянки проиграли им 1,26 секунды. Третьими закончили гонку канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).

В академической гребле сборная России на Олимпиадах не выигрывала медали с 2004 года. Тогда в Афинах лучший результат в четвёрках парных показали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев.

Ранее стало известно, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах песней поздравил российских баскетболисток Ольгу и Евгению Фролкиных с днём рождения. Вместе с Бахом был генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис. Функционеры спели песню Happy Birthday. Фролкиным 28 июля исполнилось по 24 года. В тот же день они в составе сборной России завоевали серебряные медали Олимпиады-2020.