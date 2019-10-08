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Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) на исполкоме, который пройдёт в Мюнхене с 18 по 20 октября.

В международной организации отметили, что исполком получил отчёт от представителей IBU в рабочей группе, после чего решил не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР, сообщает ТАСС. Президент СБР Владимир...