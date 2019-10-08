Женская сборная России заняла второе место на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.
По итогам выступления в командном многоборье россиянки набрали 166,529 балла. Золотые медали турнира завоевала сборная США, набрав 172,330 балла, бронза у итальянской сборной (164,796 балла).
В составе российской сборной выступали Анастасия Агафонова, Ангелина Мельникова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова и Лилия Ахаимова.
Финальные соревнования чемпионата мира в Штутгарте в женском индивидуальном многоборье пройдут 10 октября. Медали в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября.
Мужская сборная занимает первое место после квалификации, писал News.ru.
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