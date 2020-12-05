Россиянки заняли четвёртое место в эстафете на Кубке мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвёртое место на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.
Победу одержали шведские биатлонистки Йоханна Скоттхайм, Мона Брурссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг. Второе место у француженок, а замкнула тройку лучших команда Германии.
У россиянок на два круга штрафа на третьем этапе зашла Светлана Миронова, однако на последнем этапе Ульяна Кайшева подняла команду с восьмой на четвёртую позицию.
Как писал NEWS.ru, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон одержал первую в карьере победу на Кубке мира в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти.