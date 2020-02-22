https://static.news.ru/photo/6c9b808e-556b-11ea-a277-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонце на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Победительницы преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды, один раз зашли на штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Германии (+10,7; 0+9), третьими стали украинские биатлонистки (+18,4; 0+8).

Сборная России заняла восьмое место (+1.02,6: 1+11). В составе российской команды выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.