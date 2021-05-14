Россиянки выиграли чемпионат Европы в синхронных прыжках с вышки

https://static.news.ru/photo/93072086-b4e0-11eb-8a15-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российские прыгуньи в воду Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышли на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

В финальных соревнованиях россиянки в двух заключительных попытках обошли соперниц из Украины и набрали 307,44 баллов. Ксения Байло и София Лыскун стали обладателями серебряных медалей с суммой баллов 290,58, а бронзовые награды достались британкам Эден Чен и Луи Тоулсон (286.74 баллов).

Для сборной России эта золотая медаль стала девятой на соревнованиях в Будапеште и третьей, завоёванной в прыжках в воду. Беляева стала двукратной чемпионкой, ранее победив в командных соревнованиях.

Как сообщалось ранее, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта.