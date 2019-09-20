https://static.news.ru/photo/3f061a4e-dbbd-11e9-a3fe-fa163e074e61_660.jpg Надежда Панова Фото: Надежда Панова/vkontakte

Турчанка Сази Эрдоган выиграла золотую медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Паттайе (Таиланд), показав в двоеборье результат 169 кг (77+91).

Второе место в категории до 45 кг заняла Лидия Монтеро Рамос (Куба) — 167 (76+91), третье — Лиза Сетиавати из Индонезии — 165 (70+95). Россиянка Надежда Панова — девятая (153).

Ещё одна россиянка, Кристина Соболь, показала шестой результат (187) до 49 кг. Победительницей ЧМ в этой категории стала китаянка Цзян Хайхуа с рекордом мира — 212 кг (94+118).

На чемпионате мира женская сборная выступает в укороченном составе. Тренерский штаб заявил только семь спортсменок вместо десяти. Тима Туриева, выступающая в весовой категории до 65 кг, временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, а Александра Козлова (до 59 кг) и Ксения Пасхина (до 87 кг) были исключены из сборной из-за слабых результатов, показанных на контрольных тренировках.

В 2017 году Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила девять федераций, в том числе и ФТАР (Федерация тяжёлой атлетики России), от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил.

Ранее News.ru сообщал, что число подвергнутых санкциям российских тяжелоатлетов возросло до дюжины. В свою очередь президент ФТАР Максим Агапитов заявил, что поправки к проекту антидопинговых правил Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) побуждают скрывать факты применения допинга спортсменами.