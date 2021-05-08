Россиянки упустили золотые медали в финале чемпионата мира по кёрлингу

https://static.news.ru/photo/a1d6cf18-b11a-11eb-8897-96000091f725_660.jpg Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женская сборная России по кёрлингу на чемпионате мира в канадском Калгари уступила в финале команде Швейцарии со счётом 2:4. Швейцарки в восьмой раз завоевали титул лучшей команды планеты, россиянки второй раз выиграли серебро.

Россию на турнире представляли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Второе место позволило российской команде отобраться на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В матче за 3-е место команда США победила кёрлингисток Швеции со счётом 9:5.

Ранее стало известно, что женская сборная России по борьбе завоевала все лицензии на Олимпийские игры в Токио. На мировом квалификационном турнире задачу пробиться в финал выполнили Ольга Хорошавцева (до 53 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг) и Любовь Овчарова (до 62 кг).