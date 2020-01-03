https://static.news.ru/photo/c4ad560c-2f06-11ea-ab58-fa163e074e61_660.jpg Надежда Сергеева Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Елена Мамедова заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира, который прошёл в немецком Винтерберге.

Первое место заняли Стефани Шнайдер и Кира Липперхайде (1 минута 55,46 секунды). Серебро завоевали Мариама Яманка и Анника Дражек (+0,04 секунды), третья строчка досталась Лауре Нольте и Деборе Леви (+0,13). Все призёры представляют Германию.

Россиянки уступили лидерам 0,55 секунды.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обнародовала свою позицию относительно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России. IBSF уточнила, что четырёхлетний запрет, если решение вступит в силу, коснётся только чемпионатов мира, писал ранее NEWS.ru.