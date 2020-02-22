Анна Шпынёва Анна Шпынёва Фото: Joe Toth For Ois/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женская сборная Австрии завоевала золотые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенском городе Любно.

Австрийки набрали 1008,7 балла. Второе место заняла сборная Словении (1005,1), бронзу завоевали норвежские спортсменки (960,2).

Сборную России представляли Анна Шпынёва, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Лидия Яковлева, они смогли набрать 913,4 балла.

Ранее женская сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата мира, который прошёл в Красноярске. В матче за третье место россиянки обыграли сборную Японии со счётом 14:4. В составе российской команды выступали Влада Румянцева, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко, писал NEWS.ru.

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