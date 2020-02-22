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Бывший тренер российской сборной по биатлону Владимир Аликин рассказал, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не захотел выдавать аккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу.

У меня есть информация, что Драчёв специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию. Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или ещё что-то, — цитирует Аликина РИА Новости. Он рассказал, что в...