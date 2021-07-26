Россиянки Позднякова и Великая вышли в финал сабельного турнира

Российские фехтовальщицы Софья Великая и Софья Позднякова вышли в финал фехтовального турнира в Токио на саблях.

В первом полуфинале Позднякова победила француженку Манон Брюне со счётом 15:10. У её соотечественницы Софьи Великой был более сложный поединок. В борьбе с венгеркой Анной Мартон она уступала 3:0 в первом раунде, но к середине партии выровняла ситуацию и вышла вперёд. Многие атаки были спорными до последнего момента, но после просмотра повторов остались за Великой. Софья выиграла полуфинал со счётом 15:10.

В поединке за бронзовые награды встретятся Мартон и француженка Брюне.

Как сообщалось ранее, российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова стала бронзовым призёром на Олимпийских играх в Токио. В начале финального поединка она уступала итальянке Аличе Вольпи, а затем взяла верх над ней.