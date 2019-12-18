Немецкая биатлонистка Штефани Шерер одержала победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Спортсменка преодолела 12,5 км за 39 минут 40,2 секунды, без промахов отстреляв на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина (+56,8; 0). Бронзу завоевала ещё одна немка Анна Вайдель (+1.04,2; 1).
Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая седьмое место (+1.56,8; 2). Екатерина Глазырина заняла девятое место (+1.59,6; 2), Ирина Казакевич — 11-е (+2.07,6; 3), Полина Шевнина — 13-е (+2.08,9; 1), Наталья Гербулова — 29-е (+3.56,9; 4), Анастасия Поршнева — 30-е (+3.58,8; 5).
В предыдущих гонках нынешнего сезона лучшая из россиянок не занимала ниже пятого места. В четырёх из шести предыдущих стартов на Кубке IBU россиянки занимали призовые места.
Ранее биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место, писал NEWS.ru.
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