Россиянки поднялись на пьедестал велогонки в Турции

Колумбийская велогонщица Лаура Милена Токонас из команды Colnago CM Team выиграла однодневную гонку «Гран-при Девели» (Grand Prix Develi) в Турции протяжённостью 110,7 км.
Второй финишную черту пересекла Анастасия Чурсина (команда Россия), третьей — Айгуль Гареева (Cogeas — Mettler Pro Cycling Team).
Гареева является чемпионкой мира мира по велоспорту на шоссе среди юниоров, а также серебряным призёром чемпионата Европы. В 2019 году Чурсина и ещё одна россиянка Мария Новолодская не смогли завоевать дополнительную олимпийскую квоту для России на Игры-2020 в Токио в гонке с раздельного старта.
Ранее сообщалось, что мужской пьедестал гонки в Турции заняли гонщики с Украины, писал NEWS.ru.
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