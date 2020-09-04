Россиянки поднялись на пьедестал велогонки в Турции

https://static.news.ru/photo/91ff65f2-ee90-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mario Stiehl, via www.imago-image.de/Global Look Press

Колумбийская велогонщица Лаура Милена Токонас из команды Colnago CM Team выиграла однодневную гонку «Гран-при Девели» (Grand Prix Develi) в Турции протяжённостью 110,7 км.

Второй финишную черту пересекла Анастасия Чурсина (команда Россия), третьей — Айгуль Гареева (Cogeas — Mettler Pro Cycling Team).

Гареева является чемпионкой мира мира по велоспорту на шоссе среди юниоров, а также серебряным призёром чемпионата Европы. В 2019 году Чурсина и ещё одна россиянка Мария Новолодская не смогли завоевать дополнительную олимпийскую квоту для России на Игры-2020 в Токио в гонке с раздельного старта.

Ранее сообщалось, что мужской пьедестал гонки в Турции заняли гонщики с Украины, писал NEWS.ru.