https://static.news.ru/photo/2231247e-1e6e-11ea-aae9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Войнова Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Анастасия Войнова завоевала бронзовую медаль в спринте на пятом этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в австралийском Брисбене.

Первое место заняла представительница Гонконга Ли Вай Це, серебро досталось Стефани Мортон из Австралии.

Помимо этого, женская сборная России заняла второе место в командном спринте. Российскую команду представляли Войнова и Екатерина Роговая.

Ранее Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Новой Зеландии. В финальном заезде Войнова одержала победу над Келси Митчелл из Канады. В заезде за третье место другая российская велогонщица Дарья Шмелёва уступила австралийке Стефани Мортон, писал NEWS.ru.