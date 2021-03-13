Россиянка Ступак выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/a9798fea-84af-11eb-b705-96000091f725_660.jpg Юлия Ступак Фото: vk.com/yulia_belorukova

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла бронзовую медаль в пасьюте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Первое место досталось норвежке Хейди Венг. Она преодолела дистанцию в 30 километров за 1 час 28 минут и 11,6 секунды. Второе место у представительницы Швеции Эббы Андерсон, уступившей лидеру 4,5 секунды. Отставание Ступак от Венг составило 33,7 секунды.

Ещё одна россиянка, Татьяна Сорина, пришла шестой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Ступак в масс-старте 13 марта завоевала золото. Спортсменка обогнала своих соперниц — Хайди Венг и Эббу Андерссон, преодолев дистанцию за 25 минут 13,3 секунды.

Также на счету 26-летней Ступак две бронзовые медали на Олимпиаде-2018, два серебра в рамках чемпионата мира.

14 марта сезон Кубка мира — 2020/21 по лыжным гонкам завершится гонкой преследования на 50 км (мужчины) свободным стилем.