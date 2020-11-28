Россиянка Сорина завершила второй гонку преследования на этапе КМ

https://static.news.ru/photo/dfb22b20-323f-11eb-9b71-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Сорина Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Лыжница из России Татьяна Сорина закончила на втором месте гонку преследования свободным стилем на дистанции десять километров на этапе Кубка мира, который проходит на территории Финляндии. Первой в забеге в Руке оказалась Тереза Йохауг.

Победительница соревнований пробежала десять километров за 25 минут 6,2 секунды. Россиянке на преодоление дистанции потребовалось на 47 секунд больше. На третьем месте расположилась Эбба Андерссон (+48,6). Другие россиянки, а именно Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова расположились на десятом, 20-м, 29-м, 35-м, 41-м и 43-м месте соответственно.

Накануне серебряный призёр Сорина четвёртой завершила индивидуальную гонку преследования. От третьего места она отстала на 0,1 секунды. Этап Кубка мира в Руке завершится мужской гонкой преследования свободным стилем на 15 километров.

Как ранее передавал NEWS.ru, норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в мужском спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Лучшим из россиян вновь стал Александр Логинов, занявший 12-е место.

Бё-младший преодолел 10-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами без промахов и с результатом 23.53,0 секунды. Второй результат с одним промахом показал швед Себастьян Самуэльссон, отставший от лидера на 44,1 секунды.