https://static.news.ru/photo/b0f3f790-3944-11ea-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: biathlonworld.com

Российская биатлонистка Виктория Сливко завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Куба IBU в Словакии.

Первое место заняла норвежская спортсменка Каролин Эрдаль, которая преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 47,1 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах. Отставание Сливко без промахов составило 19,7 секунды. Третьей стала ещё одна россиянка Екатерина Глазырина (+19,8; 1).

Ранее NEWS.ru сообщал, что женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки финишировали на одиннадцатом месте (+2.33,8; 0+6). В составе сборной выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.