https://static.news.ru/photo/771d869c-5f8e-11ea-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Simeon/Global Look Press

Немецкая биатлонистка Штефани Шерер заняла первое место в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка IBU в белорусском спортивном центре «Раубичи».

Победительница без промахов преодолела дистанцию 12 км за 32 минуты 29,7 секунды. Российская биатлонистка Виктория Сливко завоевала серебряную медаль (26,3; 1). Третьей стала француженка Каролин Коломбо (+37,9; 2). Россиянка Полина Шевнина заняла шестое место (+47,7; 0).

Ранее белорусская биатлониста Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница без промахов преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 21,1 секунды. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова (+17,6; 2), третьей стала шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3), писал NEWS.ru.