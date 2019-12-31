Российская лыжница Наталья Непряева пришла к финишу четвёртой в гонке преследования на 10 км классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Непряева уступила занявшей первое место норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг 27,3 секунды. Результат победительницы — 26 минут 51,5 секунды.
Представительницы Норвегии заняли весь пьедестал: второй стала Тереза Йохауг (+0,4 секунды), третьей — Хейди Венг (+27,2).
Как ранее информировал NEWS.ru, российские лыжники заняли все призовые места на этапе в Тоблахе в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Победу одержал Сергей Устюгов, вторым и третьим стали Иван Якимушкин и Александр Большунов.
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