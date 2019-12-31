Фото: Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фигуристка Алина Загитова несколько раз одёргивала пытавшихся потрогать её фанатов во время автограф-сессии. Одну девушку она оттолкнула.

Спортсменка не могла скрыть раздражения, когда поклонники хотели приобнять её для фотографии, передаёт «Чемпионат». Мероприятие проходило в рамках ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина...