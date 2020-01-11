Фото: nadyrshina.s/instagram.com

Российская сноубордистка София Надыршина завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Скуоле.

В финальном заезде Надыршина уступила немке Рамоне Хофмайстер. Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница России Милена Быкова.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла.

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