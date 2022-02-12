Россиянка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в конькобежном спорте

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Российская спортсменка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр — 2022 в конькобежном спорте. На дистанции 500 метров она смогла стать третьей.

Золото выиграла американка Эрин Джексон, преодолевшая дистанцию за 37,04 секунды. Второй результат показала японка Михо Такаги, её отставание составило 0,08 секунды. Голикова отстала от победительницы на 0,17 секунды.

Ещё одна россиянка, Дарья Качанова, показала 8-й результат, Ольга Фаткулина финишировала с 10-м временем.

Медаль Голиковой стала 17-й для россиян на Олимпиаде в Пекине: сейчас в активе команды четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Ранее в воскресенье, 13 февраля, россиянин Константин Ивлиев стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке на дистанции 500 метров.