Россиянка Демченко перевернулась в первом заезде на ЧМ по санному спорту

https://static.news.ru/photo/38cc0e1c-63b2-11eb-bf1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Представляющая Россию саночница Виктория Демченко перевернулась и была вынуждена покинуть трассу досрочно в ходе первого заезда на чемпионате мира в немецком Кёнигзее.

Россиянка смогла избежать травм при падении. До старта соревнований она считалась одним из претендентов на медали, однако падение лишило её шансов оказаться на пьедестале.

В прошлом году Демченко взяла бронзу на ЧМ по санному спорту в Сочи.

Накануне, 30 января, после первого заезда в соревнованиях двоек дисквалифицировали российский экипаж. Всеволода Кашкина и Константина Коршунова наказали за финиширование при помощи рук. Во время спуска они допустили ошибку, которая привела к падению. Спортсмены сумели вернуться в сани, но скорости для финиша им уже не хватило.

Позже в этот же день россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль. Его итоговое время по итогам двух попыток составило 1 минуту 37,810 секунды, писал NEWS.ru.