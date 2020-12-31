Россиянина Червоткина наказали за столкновение с Беловым на «Тур де Ски»

Российского лыжника Алексея Червоткина наказали трёхминутным штрафом за столкновение с другим представителем РФ Евгением Беловым в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире.
Об этом ТАСС
Я участвовал в заседании жюри, на котором с помощью видеоповтора разбиралось это столкновение. Для жюри было очевидно, что вина лежит на Червоткине, потому что во время спуска он преградил путь Белову. В итоге он был оштрафован на три минуты. Да, за такое должны были последовать санкции, но принятое решение я считаю чрезмерным, — сказал тренер.
Золото и бронза масс-старта остались за россиянами, победителем стал Александр Большунов, третьим — Илья Якимушкин, передавал NEWS.ru. Время Большунова — 34 минуты 9,8 секунды. Ставший вторым представитель Швейцарии Дарио Колонья отстал от лидера на 23,5 секунды.