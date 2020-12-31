Россиянина Червоткина наказали за столкновение с Беловым на «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/2c5b6a3a-4d1c-11eb-b3ab-fa163e074e61_660.jpg Алексей Червоткин Фото: Zuma\TASS

Российского лыжника Алексея Червоткина наказали трёхминутным штрафом за столкновение с другим представителем РФ Евгением Беловым в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире.

Об этом ТАСС рассказал тренер сборной России Маркус Крамер. Белов и Червоткин на последнем круге шли вторым и третьим соответственно. Столкновение отбросило их на седьмое и девятое места. В итоговом протоколе, учитывая штраф, Червоткин стал 61-м.

Я участвовал в заседании жюри, на котором с помощью видеоповтора разбиралось это столкновение. Для жюри было очевидно, что вина лежит на Червоткине, потому что во время спуска он преградил путь Белову. В итоге он был оштрафован на три минуты. Да, за такое должны были последовать санкции, но принятое решение я считаю чрезмерным, — сказал тренер.

Золото и бронза масс-старта остались за россиянами, победителем стал Александр Большунов, третьим — Илья Якимушкин, передавал NEWS.ru. Время Большунова — 34 минуты 9,8 секунды. Ставший вторым представитель Швейцарии Дарио Колонья отстал от лидера на 23,5 секунды.