Россиянин Вокуев взял бронзу лыжного марафона «Марчалонга»

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Российский лыжник Ермил Вокуев занял третье место на престижном марафоне «Марчалонга» в Италии (этап гоночной серии Visma Ski Classics).

На финише россиянина опередили норвежец Тор Асле Йердален и швед Эмиль Перссон, ставшие вторым и первым соответственно. Время лидера — 3 часа 11 минут 9,7 секунды. Норвежский спортсмен отстал на 0,9 секунды, Вокуев — на 2,7 секунды.

В общем зачёте Visma Ski Classics Вокуев также занимает третье место. Первая строчка у Перссона, на втором месте ещё один представитель Швеции Оскар Кардин.

Марафон «Марчалонга» в 2021 году отмечает 50-летний юбилей. Маршрут претерпел изменения в связи с пандемией COVID-19. Организаторы заменили часть дистанции, проходящую по городским улицам.

Ранее российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, передавал NEWS.ru. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 16,3 секунды. Победить Большунову не помешало даже падение.