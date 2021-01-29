Россиянин Третьяков выиграл последний этап Кубка мира по скелетону

https://static.news.ru/photo/22fd12a2-6236-11eb-b494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Представляющий Россию скелетонист Александр Третьяков одержал победу на восьмом, заключительном этапе Кубка мира, прошедшем в австрийском Инсбруке.

Результат спортсмена из РФ в сумме за две попытки составил 1 минуту 45,59 секунды. Взявший серебро британец Крейг Томпсон отстал на 0,23 секунды. Третье место занял австриец Самуэль Майер, его отставание от лидера составило 0,27 секунды. Ещё два россиянина — Никита Трегубов и Даниил Романов — заняли шестое и восьмое места соответственно.

Ведущие скелетонисты из Латвии и Германии в соревнованиях в Инсбруке не участвовали, так как решили сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

В общем зачёте Кубка мира первым стал латвиец Мартинс Дукурс (1456 очков), вторым — Александр Гасснер из ФРГ (1396), третьим — ещё один латвийский спортсмен Томас Дукурс (1226). Третьяков занял пятое место, став лучшим из россиян, его результат — 1171 очко.

Как сообщал NEWS.ru, летом 2021 года Денис Алимов сменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону.