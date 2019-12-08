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Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Первое место занял немец Аксель Юнгк, серебряная медаль досталась Мартинсу Дукурсу из Латвии.

Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды. Первое место заняла команда Нидерландов (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы.