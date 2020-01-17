https://static.news.ru/photo/baa86978-3927-11ea-9fde-fa163e074e61_660.jpg Семён Сучилов (в центре) Фото: Semen Suchilov/vk.com

Российский биатлонист Семён Сучилов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Словакии.

Сучилов прошёл дистанцию 10 км за 23 минуты 56 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Сиверт Гутторм Баккен из Норвегии, на третьем месте оказался его соотечественник Эндре Стрёмсхейм.

Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.