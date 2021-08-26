Россиянин Шабуров завоевал серебро Паралимпиады в фехтовании на колясках

Россиянин Максим Шабуров завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках (категория А).

В финале Шабуров не смог одолеть британца Пирса Гилливера. Он проиграл со счётом 9:15. Третье место занял китаец Тян Цзянкван. В категории А выступают фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на проходящих в Токио Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали четвёртую золотую медаль. Велогонщик Михаил Асташов выиграл гонку преследования на 3000 метров с новым мировым рекордом в квалификации, а в финальном заезде догнал соперника на круг в классе С1, к которому относят спортсменов с нарушениями, влияющими на работу рук, ног и туловища.