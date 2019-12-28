Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.

Победу в гонке одержала словенская лыжница Анамария Лампич, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 6,02 секунды. Второе место с минимальным отставанием 0,03 секунды заняла норвежка Майкен Фалла. Непряева уступила победительнице 0,47...