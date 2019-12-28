Норвежец Йоханнес Клебо занял первое место в спринте на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.
Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 55,33 секунды. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,35), бронзу завоевал француз Ришар Жув (+0,57). Россиянин Глеб Ретивых занял четвёртое место, отставание от победителя составило 0,86 секунды.
Ранее российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски», писал NEWS.ru.
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