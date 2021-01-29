Россиянин Репилов взял золото на ЧМ по санному спорту

https://static.news.ru/photo/93040a30-6310-11eb-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Российский саночник Роман Репилов стал золотым призёром чемпионата мира по санному спорту, проходящего в немецком Кёнигзее.

Итоговое время россиянина по итогам двух попыток — 1 минута 37,810 секунды. Представитель ФРГ Феликс Лох стал вторым с отставанием в 0,062 секунды. Бронза у австрийца Давида Гляйршера (+0,217).

Сёмён Павличенко занял восьмое место, отстав от Репилова на 0,679 секунды. Ещё один россиянин Александ Горбацевич показал 13-й результат (+1,054).

Российская сборная выступает на ЧМ под официальным названием «команда Федерации санного спорта России» под нейтральным флагом в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). При победах спортсменов из РФ на церемонии награждения играет гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

Ранее после первого заезда в соревнованиях двоек дисквалифицировали российский экипаж. Всеволода Кашкина и Константина Коршунова наказали за финиш при помощи рук, писал NEWS.ru. Во время спуска они допустили ошибку, которая привела к падению. Спортсмены сумели вернуться в сани, но скорости для финиша им уже не хватало.