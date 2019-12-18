https://static.news.ru/photo/ee4b47ba-2193-11ea-a6ee-fa163e074e61_660.jpg Саид Каримулла Халили Фото: Евгений Тумашов/РИА Новости

Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Победителем гонки стал украинец Сергей Семёнов, который преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 36,9 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место занял немец Лукас Фрачер (+50,7; 2), третье — норвежец Ларс-Хельге Биркеланд (+1.00,8; 2). Отставание Халили составило 1 минуту 20,2 секунды (1 промах).

Россиянин Кирилл Стрельцов занял 20-е место (+3.02,1; 3), Александр Поварницын — 27-е (+3.48,9; 5), Василий Томшин — 31-е (+4.00,7; 4), Ильназ Мухамедзянов — 68-е (+6.37,9; 6), Евгений Сидоров — 85-е (+8.28,9; 5).

Ранее шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау. Она прошла 7,5 км за 22 минуты 26,6 секунды. Второе место заняла россиянка Ирина Старых (+5,4), бронза у ещё одной представительницы России Анастасии Поршневой (13,5), писал NEWS.ru.