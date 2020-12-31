Шведская лыжница Сван взяла золото в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/352d4fc0-4c36-11eb-b5a4-fa163e074e61_660.jpg Линн Сван Фото: Maxim Thor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представляющая Швецию Линн Сван выиграла спринт свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Результат победительницы — 3 минуты 32,01 секунды. Финишировавшая второй словенка Анамария Лампич дисквалифицирована за создание помех Надин Фандрих из Швейцарии. В результате серебро отошло Джессике Диггинс из США. Третьей стала ещё одна шведка Фрида Карлссон.

Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале.

В мужском спринте на первом этапе «Тур де Ски» серебро завоевал россиянин Александр Большунов. Глеб Ретивых и Артём Мальцев заняли четвёртое и пятое места соответственно. Первым пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, второе место у француза Ришара Жува.

Как передавал NEWS.ru, 20 декабря Большунов и Ретивых одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).