Россиянин Большунов выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/94192534-4db9-11eb-a312-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на дистанции 15 километров вольным стилем на этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Лидер пришёл к финишу с результатом в 32 минуты 11,1 секунды.

Пришлось потрудиться, особенно на последних кругах было тяжело. Но рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем, — оценил Большунов свою победу в комментарии для «Матч ТВ».

Второе место занял ещё один россиянин — Артём Мальцев, отставший от соотечественника на 53,7 секунды. Замкнул тройку самых быстрых лыжников француз Морис Манифика, который пересёк финишную черту спустя одну минуту и семь секунд после Большунова.

Лыжник из России Денис Спицов занял четвёртую строчку, он уступил сопернику из Франции всего 3,7 секунды.

Накануне Большунов победил в забеге с общего старта на 15 километров классическим стилем, писал NEWS.ru. А 1 января спортсмен стал вторым в спринте, принеся России первую медаль на «Тур де Ски». Первым к финишу тогда пришёл итальянец Федерико Пеллегрино.