https://static.news.ru/photo/b885b106-eaa2-11e9-ac53-fa163e074e61_660.jpg Фото: real_artur/instagram.com

Мужская сборная России заняла первое место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.

По сумме всех выступлений россияне набрали 261.726 балла. Второе место заняла сборная Китая (260.729), бронза у команды из Японии (258.159).

В составе российской команды выступали Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Иван Стретович. Для мужской сборной России это первое золото чемпионатов мира в истории.

Финальные соревнования чемпионата мира в Штутгарте в мужском индивидуальном многоборье пройдут 11 октября. Медали в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября.

Ранее женская сборная России заняла второе место на чемпионате мира по спортивной гимнастике, писал News.ru.