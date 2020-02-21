Россиянка Екатерина Лаврентьева завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях на санях-одиночках на чемпионате Европы по натурбану, который проходит в Москве.
Первое место заняла итальянка Эвелин Ланталер (11,38 секунды). Отставание Лаврентьевой составило 0,03 секунды. Бронзу завоевала австрийская спортсменка Тина Унтербергер (+0,04).
Помимо этого, россиянин Александр Егоров стал вторым в мужской личной гонке. Золото завоевал австриец Михаэль Шайкль (11,11 секунды). Егоров отстал от победителя на 0,02 секунды. Третье место занял итальянец Алекс Грубер (+0,03).
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, о чём заявила член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт.
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