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Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.

Кристину вроде как планируют на эстафету, но не знаю... Если не поставят её в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них. На федерацию, — цитирует Резцову...