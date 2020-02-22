Сборная России заняла третье место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по натурбану, который проходил в Москве.
В составе российской сборной выступали Екатерина Лаврентьева, Александр Егоров и Алексей Мартьянов. Спортсмены преодолели дистанцию за 38,60 секунды. Золото завоевала сборная Италии (37,91), второй стала команда Австрии (38,17).
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, о чём заявила член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт.
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