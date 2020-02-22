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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал подробности дела против Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, у которых провели обыск в номерах отеля.

Были в полицейском участке, сейчас составляется протокол. Полиция проверяет данные телефонов, компьютеров, флешек. Надеемся, что там ничего нет. Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире, — цитирует...