Российские фигуристы завоевали 12 медалей по итогам выступлений в финале серии Гран-при в Турине.
Россияне завоевали три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград, заняв первое место в общем зачёте. Вторыми стали американские фигуристы (1-3-1), на третьем месте оказались китайские и японские спортсмены, в активе которых по одной золотой и серебряной награде.
Золото России принесли юниоры Камила Валиева (одиночное катание), Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (парное катание), а также Алёна Косторная (взрослое одиночное катание).
Серебряные награды завоевали юниоры Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (парное катание), Андрей Мозалёв (одиночное катание) и Анна Щербакова (взрослое одиночное катание).
Бронза у юниоров Дарьи Усачёвой (одиночное катание), Даниила Самсонова (одиночное катание), Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова (парное катание), Елизаветы Шанаевой и Девида Нарижного (танцы на льду), Александры Трусовой (взрослое одиночное катание), Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (взрослое парное катание).
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Алёна Косторная
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