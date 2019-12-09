https://static.news.ru/photo/25fb8ecc-19ba-11ea-bd42-fa163e074e61_660.jpg Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские фигуристы завоевали 12 медалей по итогам выступлений в финале серии Гран-при в Турине.

Россияне завоевали три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград, заняв первое место в общем зачёте. Вторыми стали американские фигуристы (1-3-1), на третьем месте оказались китайские и японские спортсмены, в активе которых по одной золотой и серебряной награде.

Золото России принесли юниоры Камила Валиева (одиночное катание), Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (парное катание), а также Алёна Косторная (взрослое одиночное катание).

Серебряные награды завоевали юниоры Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (парное катание), Андрей Мозалёв (одиночное катание) и Анна Щербакова (взрослое одиночное катание).

Бронза у юниоров Дарьи Усачёвой (одиночное катание), Даниила Самсонова (одиночное катание), Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова (парное катание), Елизаветы Шанаевой и Девида Нарижного (танцы на льду), Александры Трусовой (взрослое одиночное катание), Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (взрослое парное катание).