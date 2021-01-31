Россияне заняли третье место в чемпионате мира по санному спорту

https://static.news.ru/photo/6b1bf91c-63d1-11eb-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Роман Репилов Фото: Christian Einecke via www.imago-images.de/Global Look Press

Российские спортсмены стали третьими в медальном зачёте чемпионата мира по санному спорту. Мероприятие прошло в германском Кёнигсзе.

В эстафете, которая стала заключительной гонкой на турнире, победу одержали австрийцы, вторыми стали представители Германии, третьими — Латвии. Российские спортсмены показали шестой результат.

В общем зачёте первое место досталось представителям Германии. Второе место за австрийской командой.

Ранее NEWS.ru писал, что российский саночник Роман Репилов стал золотым призёром чемпионата мира по санному спорту, проходящего в немецком Кёнигзе.

Итоговое время россиянина по итогам двух попыток — 1 минута 37,810 секунды. Представитель ФРГ Феликс Лох стал вторым с отставанием в 0,062 секунды. Бронза у австрийца Давида Гляйршера (+0,217).

Семён Павличенко занял восьмое место, отстав от Репилова на 0,679 секунды. Ещё один россиянин Александр Горбацевич показал 13-й результат (+1,054).