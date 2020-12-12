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Россияне снова стали четвёртыми в эстафете на Кубке мира по биатлону

17:16, 13 декабря 2020
Матвей Елисеев Матвей Елисеев Фото: vk.com/matvey_e

Российская четвёрка в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Развязка в гонке наступила на последнем огневом рубеже, где Логинов и норвежец Йоханнес Бё зашли на штрафные круги. В итоге победа досталась сборной Швеции, за которую выступали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон, норвежцы финишировали вторыми, а в борьбе за третье место немцы превзошли сборную России.

Как писал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Марте Улсбу-Рёйселлан с двумя промахами одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, показав результат 29.04,6 секунды.

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