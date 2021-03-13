Россияне получили три круга штрафа в смешанной эстафете

https://static.news.ru/photo/e26c49c2-84b0-11eb-a67c-96000091f725_660.jpg Ирина Казакевич Фото: vk.com/kazakevich_irina

Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, получив три штрафных круга.

Победу одержал норвежский квартет в составе Тириль Экхофф, Марте Улсбу-Рёйселлан и братьей Тарьея и Йоханнеса Бё, который использовал всего четыре дополнительных патрона и одержал победу с большим отрывом. Серебряными призёрами стали итальянцы, опередившие сборную Швеции, которая выступала без тренеров, закрытых на карантин из-за положительного теста на коронавирус.

В российской команде на круг штрафа на стойке зашла Ирина Казакевич, а Александр Логинов получил два круга. Финишёр команды Эдуард Латыпов вывел россиян на седьмое место.

Как сообщал NEWS.ru, женская гонка преследования завершилась провалом сборной России. Ни одна из российских биатлонисток не попала в тридцатку лучших. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, для которой это четвёртый подряд успех.