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Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала, что уже привыкла к частым обвинениям в адрес национальной сборной.

Я уже закалённый человек, не первый раз нас обвиняют, мы уже адаптированы к этому. Пытаются выбить нас из колеи. Неприятно, конечно, но мы боремся, — цитирует Старых «Матч ТВ». Ранее...