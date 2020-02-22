Мужская сборная Франции заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Победители преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 35,9 секунды, использовав четыре дополнительных патрона на огневых рубежах. Второе место заняла сборная Норвегии (+21,5; 1+12), бронзу завоевали немецкие биатлонисты (+36,2; 1+8).
Сборная России заняла четвёртое место (+1.44,7; 0+9). В составе российской команды выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.
Ранее NEWS.ru писал, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Германии, третьими стали украинские биатлонистки. Сборная России заняла восьмое место.
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