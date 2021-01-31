Россияне остались без золота на чемпионате Европы по биатлону

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Сборная России по биатлону в составе Полины Шевниной, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Карима Халили заняла седьмое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй. Таким образом впервые с 2007 года российские биатлонисты не смогли завоевать золотых медалей на континентальном первенстве.

Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии в составе Эмили Калкенберг, Осне Скреде, Эрлена Бьорнтегорда и Сиверта Баккена, которая использовала семь дополнительных патронов и зашла на круг штрафа. Второе место заняла сборная Германии, а украинская команда стала обладателем бронзовых медалей. Сборная России финишировала на седьмом месте, использовав десять дополнительных патронов, а Никита Поршнев зашёл на круг штрафа.

Всего в рамках чемпионата Европы российские биатлонисты завоевали одну серебряную и три бронзовых награды.

Как сообщал NEWS.ru, российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев завоевали бронзовые награды в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй.