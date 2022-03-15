«Россияне не преступники»: интервью Анфисы Резцовой о политике и биатлоне

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова стала гостем редакции NEWS.ru и дала интервью, в котором рассказала об успехах своей дочери Кристины, выразила негодование работой международных организаций, которые отстранили россиян от спортивных соревнований, а также заявила, что тренеры предпочитают формировать сборную России исключительно своими биатлонистами.

— Анфиса Анатольевна, как вы относитесь к ситуации, в которой оказались практически все российские спортсмены?

— А вы как думаете? Это жесть. Мне больно и обидно за наших спортсменов. Какое отношение они имеют к политике?

— Вас не возмущает, что во всём мире каждого русского человека назначили виновным? Ведь не называли всех немцев фашистами, не называли всех чернокожих преступниками, никогда не наказывали представителей одной страны за любые действия правительства. Зато сейчас для Запада каждый россиянин — преступник и точка.

— Для меня это дикость. Я не знаю, что бы я сделала, если бы такое произошло в моё время. Застрелилась (смеется). Для меня это необъяснимо. Это выше моего понимания. Мы же не преступники, чтобы нас посадить в тюрьму и не выпускать.

— У вас есть надежда, что в следующем сезоне наши спортсмены будут участвовать в международных турнирах?

— Да. До начала следующего сезона ещё много времени. Этот сезон закончился только для нас. Кристюша (Резцова. — NEWS.ru) была готова соревноваться дальше. Хотелось бы услышать объяснение, что нарушили наши спортсмены, в чём конкретно их обвиняют.

— Только в том, в какой стране они родились.

— Да. Только в этом.

— Владимир Драчёв недавно предложил создать альтернативную международную федерацию. Как вы относитесь к этой идее?

— Слишком сложно. Сама идея неплохая, но её осуществить сложно. Лучше бы Владимир в нашей федерации хорошо поработал, чтобы такие идеи предлагать. Это нереально. Нужно ждать, когда всё закончится.

— Какое количество наград вы ожидали от сборной России по биатлону перед Олимпиадой?

— Видя подготовку команды, много не ждала. Своей дочери сказала: «В лучшем случае ты завоюешь бронзу». Команда сырая: ни стрельбы, ни хода. Отдельные успехи бывали, но без стабильности. Тренеры заверяли, что к Олимпиаде всё будет классно, но этого не было.

— Не заложили фундамент.

— Да, поэтому я расстроена. В большей степени я переживала за биатлон, но Наташа Непряева и Саша Большунов тоже не чужие люди. И Клебо Александру не соперник. К сожалению, медалей мы завоевали чуть-чуть.

Александр Большунов Hu Huhu/XinHua/Global Look Press

— В моём прогнозе на Олимпиаду в биатлоне ожидались одно серебро и одна бронза. Этот план перевыполнили с лихвой, добавив ещё две бронзы.

— Ух, с лихвой, две бронзы! Вот если бы золото. Золото могло быть в одной из эстафет.

— Какое у вас ощущение осталось после трёх эстафетных гонок? Дважды мы подходили лидерами к заключительной стрельбе, и в одном случае Светлана Миронова на третьем этапе ушла на штрафной круг. Ощущение, что мы выполнили план или потеряли золото?

— Мы потеряли золото. Без кругов мы бы всеми правдами и неправдами боролись за победу. Штрафные круги на Олимпиаде — это немыслимо. Даже Резцова — нестабильный стрелок, отработала хорошо. Я рада за неё. На этапах Кубка мира могут быть штрафные круги, но волнение и мандраж сказались также на Олимпиаде. Дрогнули.

— Индивидуальное выступление Эдуарда Латыпова — три бронзы, но ужасный провал в эстафете, лишивший команду золота. Два штрафных круга. Как оценивать его?

— Это горе для Латыпова. Он — стрелок. Такие промахи для него немыслимы. Осадок остался большой. Его выбил COVID-19. Он слишком долго находился в изоляции. Физически он восстановился, но психологически не смог. Жучок засел.

— Но его включение в сборную вместо Антона Бабикова себя оправдало?

— Я не уверена. Он тоже мог бы бороться. Антон также хороший стрелок. 50 на 50.

— У вас есть объяснение поступку Евгении Буртасовой, которая отказалась бежать тренировку и в результате не выступила ни в эстафете, ни в масс-старте?

— Я не знаю, чем объяснить её отказ. Она прибыла в Пекин позже остальных. Неизвестно, в какой форме она была. Только сама Евгения может рассказать, почему так произошло. Как её можно было ставить в команду, если непонятно, насколько она готова?

Евгения Буртасова Lennart Preiss/dpa/Global Look Press

— У вас остались вопросы по работе Юрия Каминского и Михаила Шашилова?

— Про Каминского судить не могу, а про Шашилова скажу, что его подготовка в корень была неверной. Причём когда его спрашивали в интервью, он не мог объяснить провалов. Раньше не было такого, чтобы мы пропускали летний чемпионат России. Я понимаю, что он сделал это умышленно, чтобы девушки сразу поехали на Кубок мира, но должен быть честный отбор. В итоге весь сезон прошёл ни о чём. Кристюше повезло, что она готовилась отдельно от команды. Она родила, не лезла в общую массу. Готовилась с личным тренером Виталием Норицыным. Она ему доверяет, а он её понимает и слышит. В результате она подвела себя к Олимпиаде лучше всей команды.

— Шашилов заявил, что покинет сборную после Олимпиады. Кто его может заменить?

— Он покинет, забавно звучит. Да его самого просто отодвинут. Вакантное место? Я не задумывалась, надо изучить кандидатов. Я бы вернула Норицына. Не знаю, почему его отстранили, хотя сделали вторым тренером при Шашилове. Как правило, помощникам не дают слова при подготовке. В своё время работа с Шашилов мне принесла много пользы. Он готовил стрельбу. Не знаю, как там сейчас. Вроде своих спортсменов в Екатеринбурге он тренировал нормально, но готовить команду не способен. Со Светланой Мироновой он работал с Екатеринбурга. Она приехала в сборную и всё растеряла. Ладно, она — нестабильный стрелок, но она потеряла и свой ход. Она — шашиловская спортсменка. Куда всё делось? Он готовил всех два года к Олимпиаде. Почему такие результаты?

— Для меня ещё большой загадкой стало, почему травмированная Анастасия Шевченко продолжала выступать вплоть до старта Олимпиады...

— Я всё время возмущаюсь. У нас много талантливой молодёжи. Но они остаются за кулисами. Одних и тех же постоянно пихают в сборную. У нас постоянно возят своих шестерых человек. Был тюменский тренер Леонид Гурьев, он свою шестёрку таскал, Шашилов своих шестерых, а остальные остаются за кадром. Отсюда результат.

— Вы чуть опередили с ответом про свою дочь Кристину. Я о ней впервые услышал, когда она выступила на юниорском чемпионате России. Через год она выиграла золото на взрослом уровне и наград у неё было немало уже к 20 годам, но в сборной она по-настоящему дебютировала в 23 года, буквально пару лет назад. Почему?

— Вы правильно заметили, что я вам уже дала часть ответа. Каждый тренер берёт своего спортсмена. А Кристина ещё страдает от того, что её мама много говорит, даёт интервью, и это многим не нравится. Её душили, не брали. Отсюда у нас творится бардак в Федерации биатлона. На самом деле она должна была дебютировать на два года раньше, и тогда бы она была сильнее, чем есть сейчас. Но что есть, то есть. Я счастлива и довольна, что она наказала Шашилова и других членов федерации своими результатами. Причём перед родами её не взяли на чемпионат мира, отправили на чемпионат Европы, который она выиграла. А сборная на чемпионате мира не взяла ни одной медали.

Кристина Резцова Mathias Bergeld/Keystone Press AgencyMathias Bergeld/Keystone Press Agency

— Как часто вы с ней разговаривали во время Олимпиады?

— Практически через день. Я ей ничего не советовала. Разговаривала чисто психологически, по-женски, по-матерински. Единственное, сказала, что она бронзу возьмёт, а на большее не хватит опыта. Она сыровата. Ей не дали набраться опыта. Она взяла бронзу и серебро, и я довольна её выступлением на Олимпиаде.

— А она сама?

— Тоже. Она в первый раз на Олимпиаде и выступила лучше всех. Но Кристина хотела ещё в Кубке мира поучаствовать, чтобы набраться опыта. Она всегда сохраняет оптимизм, красиво и чётко говорит, не унывает, идёт по ступенькам. Она — мой клон. Характером в меня, боец. У неё всё впереди. С её характером и трудолюбием у неё впереди будет много побед на чемпионатах мира и Олимпиадах. Дай Бог, чтобы сейчас ситуация успокоилась, и никто не нас пальцем не показывал. Мы в 1992 году выступали без гимна и флага. Наша Россия была у нас в душе, и мы за неё побеждали. Когда в Корею наших спортсменов не пускали, а депутаты призывали вообще не ехать на Игры... Да кто вы такие? Вы представляете, что такое спорт? Сидите на попе и продолжайте сидеть. Принимаете законы, которые не для людей написаны. Спортсмены готовились к Олимпиаде четыре года. Как их не пустить?

— Вам интересны оставшиеся этапы Кубка мира по лыжам и биатлону без наших?

— Не буду смотреть. Мне не интересно. Основной соперник — это Россия. И норвежцы нас боятся. Пусть себя бьют в грудь и называют лучшими. Без россиян вы, конечно, лучшие.