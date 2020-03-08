Норвежский лыжник Йоханнес Бё выиграл гонку с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Победитель преодолел дистанцию 15 км за 39 минут 47,8 секунд, допустив 3 промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (+15,1; 0), третье – немец Арнд Пайффер (+25,0; 1).
Россиянин Матвей Елисеев занял 16-е место (+1.40,9; 2). Эдуард Латыпов финишировал 28-м, допустив девять промахов (+4.41,0).
Ранее NEWS.ru писал, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали пятыми. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен