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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Андрей Ларьков покидает расположение национальной команды на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры.

Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Лучше сдать анализы, перестраховаться, — цитирует Вяльбе РИА Новости. Спортсмен пропустит...