Россияне Мишина и Галлямов выиграли чемпионат мира в парном катании

https://static.news.ru/photo/7d23ccde-8dbb-11eb-931a-96000091f725_660.jpg Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов сенсационно выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

Спортсмены, ехавшие на турнир в качестве третьих номеров сборной, по итогам короткой и произвольной программ набрали 227,59 балла. Это первая победа россиян на чемпионате мира за восемь лет.

Серебряные медали достались победителям предыдущего чемпионата мира — китайцам Суй Вэньцзин и Ханю Цуну (225,71), бронзу завоевала ещё одна российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). Двукратные серебряные призёры мировых турниров Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались четвёртыми (212,76).

Успешное выступление наших дуэтов обеспечило россиянам максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде 2022 года. На Играх в Пекине Россию представят три пары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мужской дисциплине на чемпионате мира по фигурному катанию главная борьба должна была развернуться между давними соперниками — японцем Юдзуру Ханю и американцем Нэтаном Ченом, но 17-летний Юмо Кагаяма преподнёс многим сюрприз. О тёмной лошадке соревнований, невероятном перформансе Ханю и мужской надежде от сборной России рассказывается в материале NEWS.ru.