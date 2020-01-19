Французский биатлонист Мартен Фуркад считает высокой конкуренцию на Кубке мира.

Конечно, я удовлетворён этой серией побед, но соревнования ещё не завершены. Хорошо снова делить подиум с Кентеном. Каждый из нас отдал все силы соревнованиям. Я пропустил его вперёд на третьем...