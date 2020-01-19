Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Денис Коротков заняла третье место в соревнованиях экипажей-двоек на этапе Кубка Европы в латвийской Сигулде.
Первое место заняли Оскарс Мельбардис и Интарс Дамбис из Латвиии, серебро завоевали швейцарцы Симон Фридли и Грегори Джонс.
Ранее российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвёртое место в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы и этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, писал NEWS.ru.
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