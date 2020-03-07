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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление национальной команды в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Девочки сегодня достойно боролись. Я доволен тем, что у нас собирается команда, виден характер. Конечно, надо исправлять стрельбу, есть ошибки, мы это видим, — цитирует Драчёва РИА Новости. Он отметил,...