Мужская сборная Норвегии завоевала золото в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 1- минут 25,3 секунды, использовав 5 дополнительных патронов на огневых рубежах. Второе место заняла сборная Украины (+38,2; 0+5), третье – Швеции (+43,3; 1+8).
Сборная России финишировала на четвёртом месте (+46,9; 0+7). В составе российской команды выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Ранее NEWS.ru писал о том, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали на пятом месте. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
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