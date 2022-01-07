Россия заняла пятое место в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону

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Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете (4 по 7,5 км) на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Победу одержала команда Норвегии.

За Россию выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Они отстали от победителей на 2 минуты 8,9 секунды, допустив девять промахов.

Норвежцы в составе Йоханнеса и Тарьи Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанна показали результат 1 час 28 минут 51,4 секунды, потратив шесть дополнительных патронов. Вторыми финишировали белорусы Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. Третьими финишировали французы Антонен Гигонна, Симон Дестьё, Анаис Бескон и Жюлья Симон.

Накануне, 7 января, российский биатлонист Александр Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.