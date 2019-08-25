https://static.news.ru/photo/391f522c-c7d0-11e9-ad95-fa163e074e61_660.jpg Максим Спесивцев Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сборная Белоруссии с шестью золотыми, четырьмя серебряными и бронзовыми наградами выиграла чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в венгерском Сегеде. Второе место в общекомандном зачёте заняли немцы (6-4-1), третьи — венгры (5-4-3).

Российская сборная заняла пятое место, завоевав две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Золото России принесла каноэ-четвёрка на дистанции 500 метров (Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов) и олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко в байдарке-двойке на 200 м.

Серебро у Олеси Ромасенко (каноэ-одиночке на 200 м), Ксении Курач (каноэ-одиночке на 500 м) и Василия Погребана, Алексея Вострикова, Олега Синявина и Игоря Калашникова (байдарка-четвёрка на 1000 м). Бронзовую награду завоевал Максим Спесивцев в байдарке-одиночке на 500 м.

Ранее сообщалось, что допинг-проба российской байдарочницы Анастасии Фёдоровой показала наличие в организме девушки фуросемида. Спортсменку дисквалифицировали на два года на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), писал News.ru.